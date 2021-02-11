Главу Минстроя Башкирии судят не за коррупцию, а за недоработки подрядчика: мнение

Арестованный глава Минстроя Башкирии Рамзиль Кучербаев обвиняется в непреднамеренное превышение полномочий, уверяет уфимский адвокат Роман Петров. По его словам, неверно говорить, что чиновнику вменяют нарушение антикоррупционного законодательства.
В коротком интервью для издания "Башинформ" адвокат подчеркнул, что такого рода уголовные дела "расследуются тяжело".
Напомним, Рамзиля Кучарбаева задержали несколько дней назад. 1 февраля в ведомстве прошли обыски. Это связано с нарушениями при вводе в эксплуатацию очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. К слову, они до сих пор не запущены. На тот момент обвиняемый возглавлял Управление капитального строительства республики.