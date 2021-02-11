Главу Минстроя Башкирии судят не за коррупцию, а за недоработки подрядчика: мнение

Арестованный глава Минстроя Башкирии Рамзиль Кучербаев обвиняется в непреднамеренное превышение полномочий, уверяет уфимский адвокат Роман Петров. По его словам, неверно говорить, что чиновнику вменяют нарушение антикоррупционного законодательства.

Фото №1 - Главу Минстроя Башкирии судят не за коррупцию, а за недоработки подрядчика: мнение

В коротком интервью для издания "Башинформ" адвокат подчеркнул, что такого рода уголовные дела "расследуются тяжело".

Я считаю, что перспективы дела низкие. Такие дела тяжело расследуются: формальный состав есть, есть его подписи, есть документы, которые не соответствуют фактическим обстоятельствам, но если обвиняемый не имел личной выгоды, кроме премии за сдачу объекта, иначе была бы коррупция, а действовал так как понял интересы республики. На моей практике были такие дела, когда документы подписывают под честное слово подрядчика доделать все недоработки позже, иначе выделенные деньги пришлось бы вернуть в бюджет. С точки рения закона это превышение должностных полномочий. Большинство дел такого направления обычно не доходят до суда или заканчиваются штрафом

Роман Петров, адвокат

Напомним, Рамзиля Кучарбаева задержали несколько дней назад. 1 февраля в ведомстве прошли обыски. Это связано с нарушениями при вводе в эксплуатацию очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. К слову, они до сих пор не запущены. На тот момент обвиняемый возглавлял Управление капитального строительства республики. 

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