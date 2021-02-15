Сервисмаркет «Римэкс» объявляет набор сотрудников

В столице Башкирии, в г. Уфа, по адресу ул. Пугачева, 15/1, открывается третий сервисмаркет «Римэкс», техническое открытие которого состоится 1 апреля 2021 года.

Для квалифицированных и опытных специалистов это отличный шанс получить престижную и высокооплачиваемую работу. При этом шанс на трудоустройство есть даже у тех, кто не обладает колоссальным опытом в автомеханике, но имеет большое желание развиваться в данной профессии.

Поиск компетентных кадров в городе сейчас – непростая задача. По словам директора по персоналу компании «Римэкс» Анастасии Голубевой, такой дефицит на рынке обусловлен несколькими факторами.

Первое – доля сотрудников на работу в сервисе уменьшается, так как широта выбора профессий становится больше. Поэтому естественно появляется нехватка специалистов. Второе – это конечно, необходима поддержка престижа рабочих профессии, рабочих специальностей. Анастасия Голубева, директор по персоналу компании «Римэкс»

На данный момент в компании есть три открытых позиции, на которые могут претендовать специалисты Башкирии и Уфы.

Мы выяснили, какие специалисты нужны компании и на какую зарплату могут рассчитывать соискатели.

1. Сервис-менеджер. Сотрудник, который работает непосредственно с клиентами, информирует их о товарах и услугах.

Зарплата от 30000 рублей.

2. Мастер. Другими словами, это бригадир, мастер своего дела, большую часть работы посвящающий руководству смены автосервиса.

Зарплата от 30000 рублей.

3. Автослесарь. В компании отмечают, что автослесарь – золотые руки каждого автосервиса.

Зарплата от 25000 рублей.

Отметим, что такую зарплату в компании готовы платить сотрудникам в межсезонье. В «горячие» дни «потолка» по зарплате просто нет.

Одна из наших ценностей в работе это профессионализм, мы уделяем много внимания обучению сотрудников. В течение года у нас проходят занятия в учебном классе, по повышению квалификации автослесарей. Перед шиномонтажным сезоном, мы запускаем бесплатные курсы по шиномонтажным работам. Анастасия Голубева, директор по персоналу компании «Римэкс»

Так же стоит отметить, что автосервисы оснащены новейшим оборудованием таких фирм, как Hofmann, John Bean и комфортные условия работы при любой погоде.

Узнать подробности по трудоустройству, можно по телефону отдела персонала +7-800-511-28-01, либо пишите в WhatsApp по номеру +7-912-671-13-00.

И помним: открытие нового сервисмаркета в г.Уфе, по адресу ул. Пугачева, 15/1, состоится 1 апреля!

Для справки: