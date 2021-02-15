Сервисмаркет «Римэкс» объявляет набор сотрудников

В столице Башкирии, в г. Уфа, по адресу ул. Пугачева, 15/1, открывается третий сервисмаркет «Римэкс», техническое открытие которого состоится 1 апреля 2021 года.
Для квалифицированных и опытных специалистов это отличный шанс получить престижную и высокооплачиваемую работу. При этом шанс на трудоустройство есть даже у тех, кто не обладает колоссальным опытом в автомеханике, но имеет большое желание развиваться в данной профессии.
Поиск компетентных кадров в городе сейчас – непростая задача. По словам директора по персоналу компании «Римэкс» Анастасии Голубевой, такой дефицит на рынке обусловлен несколькими факторами.
На данный момент в компании есть три открытых позиции, на которые могут претендовать специалисты Башкирии и Уфы.
Мы выяснили, какие специалисты нужны компании и на какую зарплату могут рассчитывать соискатели.
1. Сервис-менеджер. Сотрудник, который работает непосредственно с клиентами, информирует их о товарах и услугах.
Зарплата от 30000 рублей.
2. Мастер. Другими словами, это бригадир, мастер своего дела, большую часть работы посвящающий руководству смены автосервиса.
Зарплата от 30000 рублей.
3. Автослесарь. В компании отмечают, что автослесарь – золотые руки каждого автосервиса.
Зарплата от 25000 рублей.
Отметим, что такую зарплату в компании готовы платить сотрудникам в межсезонье. В «горячие» дни «потолка» по зарплате просто нет.
Так же стоит отметить, что автосервисы оснащены новейшим оборудованием таких фирм, как Hofmann, John Bean и комфортные условия работы при любой погоде.
Узнать подробности по трудоустройству, можно по телефону отдела персонала +7-800-511-28-01, либо пишите в WhatsApp по номеру +7-912-671-13-00.
И помним: открытие нового сервисмаркета в г.Уфе, по адресу ул. Пугачева, 15/1, состоится 1 апреля!
Для справки:
Автосервисы «РИМЭКС» — центры по обслуживанию автомобилей, основной целью которых является безопасность водителей, пассажиров и пешеходов.