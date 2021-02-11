В Башкирии с прошлого года ищут пенсионера с потерей памяти

Полиция Башкирии ведёт поиск 70-летнего Зинура Абсалямова. Пенсионер пропал в селе Зяк-Ишметово Куюргазинского района ещё в прошлом году.

Пропавшего ищут с 14 июля 2020 года, когда мужчина ушёл из дома в неизвестном направлении. До сих пор его местоположение неизвестно ни родственникам, ни близким.

Приметы: рост 170 см, на вид 70 лет, среднего телосложения. Был одет: кепка защитного цвета (камуфляж), рубашка бежевого цвета с коротким рукавом, черные трико, обувь синего цвета.