Жителя Башкирии осудили на 19 лет за двойное убийство

34-летнего уроженца города Янаул осудили за двойное убийство, кражу и поджог. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.

Следствие выяснило, что 24 января 2020 года в одной из квартир Нефтекамска происходило застолье. Шесть друзей спокойно выпивали, пока между двумя из них не произошла ссора. Оппоненты жестоко избили 34-летнего горожанина, а после отняли обувь. Тогда мужчина решил отомстить обидчикам.

Он вернулся в квартиру, где один из оппонентов уже спал, и ударил его несколько раз ножом. Также мужчина напал на его знакомую. Пострадавший скончался на месте происшествия, а женщину в срочном порядке госпитализировали, но спасти её жизнь врачам не удалось.

Оказалось, что 21 декабря 2019 года подсудимый также поджёг комнату своего товарища, так как заподозрил, что тот украл его документы. Жильцам был причинен ущерб, который оценили в 350 тысяч рублей.

Также мужчина был замечен за ограблением. 21 января 2020 года он не нашёл свой паспорт, который отдал хозяйке арендованной квартиры, тогда разозлился и похитил у неё 150 долларов США и другие личные вещи, которые оценили на 80 тысяч рублей.

Подсудимый признал вину в совершенном преступлении. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также частично удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны в счет компенсации материального ущерба в сумме 215 тыс. рублей. пресс-служба СК РФ по РБ

К слову, приговор в законную силу не вступил.