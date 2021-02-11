Директор одного из предприятий Уфы попался на даче взятки судебному приставу

53-летний директор одного из уфимских предприятий попался на даче взятки судебному приставу. Следком уже завершил расследование уголовного дела. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - Директор одного из предприятий Уфы попался на даче взятки судебному приставу

По версии следствия, судебным приставом в рамках исполнительного производства был наложен запрет на регистрационные действия на три грузовых автомобиля, принадлежащих торговой организации, в связи с наличием значительной суммы задолженности по невыплаченным штрафам за многочисленные нарушения правил дорожного движения. Директор организации, придя на прием к судебному приставу, предложил ему взятку в размере 30 тыс. рублей за снятие запрета с автомобилей.

пресс-служба Следкома Башкирии

От вознаграждения судебный пристав отказался, разъяснив обвиняемому противозаконность данного предложения. Спустя некоторое время мужчина вновь пришел к приставу и передал ему 30 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ задержали обвиняемого при передаче оговоренной денежной суммы. Отпираться он не стал. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

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