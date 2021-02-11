Директор одного из предприятий Уфы попался на даче взятки судебному приставу

53-летний директор одного из уфимских предприятий попался на даче взятки судебному приставу. Следком уже завершил расследование уголовного дела. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
От вознаграждения судебный пристав отказался, разъяснив обвиняемому противозаконность данного предложения. Спустя некоторое время мужчина вновь пришел к приставу и передал ему 30 тысяч рублей.
Сотрудники ФСБ задержали обвиняемого при передаче оговоренной денежной суммы. Отпираться он не стал. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.