Директор одного из предприятий Уфы попался на даче взятки судебному приставу

По версии следствия, судебным приставом в рамках исполнительного производства был наложен запрет на регистрационные действия на три грузовых автомобиля, принадлежащих торговой организации, в связи с наличием значительной суммы задолженности по невыплаченным штрафам за многочисленные нарушения правил дорожного движения. Директор организации, придя на прием к судебному приставу, предложил ему взятку в размере 30 тыс. рублей за снятие запрета с автомобилей.

пресс-служба Следкома Башкирии