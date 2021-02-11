Водопад из кипятка в многоэтажке Уфы: подробности ЧП

Кипящие реки с потолка. Запуск отопления после ремонта теплотрассы в уфимской многоэтажке закончился потопом. На крыше дома лопнула труба. В начале этой недели коммунальная авария оставила свыше 5000 жителей республики без отопления. Сотрудники «БашРТС» ликвидировали повреждение, которое произошло на их территории, и в тот же вечер восстановили подачу тепла. Но старые трубы не выдержали перепада температур и устроили жителям дома горячую ночь.

Уйти некуда, а жить здесь теперь невозможно. Вера Анатольевна не может сдержать слёз. Горячий водопад с потолка разбудил пенсионеров посреди ночи. Кипяток заливал пожилых людей практически два часа, пока не приехала аварийка. Квартира стала напоминать парилку. Спасать с трудом нажитое имущество приходилось в темноте и тумане.

Вода лилась с потолка непрерывным потоком. Пожилым людям помогали соседи. В ту ночь все электрические приборы вышли из строя. Испорчены вещи, мебель и бытовая техника.

Это все как полилось! На компьютер, телевизор, у нас ни пленок нет, ничего, не знаем, за что хвататься. Все как было, все залило. Вера Матвеева

Теперь обстановка в квартире напоминает баню. Дышать нечем. Запотела даже телевизионная камера. Электричества в квартире нет. Люстры и розетки – всё в воде. Находиться в доме не то что невозможно, даже опасно. И в таких условиях пенсионеры живут уже третий день. Чтобы высушить дом, приходится подключать обогреватели к баллону с газом.

Судя по всему, прорыв произошёл именно здесь. По словам жителей дома, сотрудники МЧС приехали лишь спустя два часа беспрерывных звонков. Всё это время жильцы черпали воду ведрами, не имея возможности перекрыть поток ржавой воды и избавиться от внепланового душа.

Соседям ниже повезло чуть больше. Ситуацию спасли натяжные потолки. Благодаря им удалось удержать основную массу воды. Практически всю ночь люди провели у тазиков, сливая воду. Но самый большой ущерб водопад нанёс пятому этажу. А ведь ремонт в своей квартире пожилые люди сделали не так давно – два года назад. Да и денег на новый нет. Супруги Матвеевы уже давно на пенсии. Муж – инвалид второй группы.

Просто теперь просим помощи. Я не могу, мне стыдно. Я никогда ни у кого не просила помощи. Мне неудобно. Вера Матвеева

Последствия потопа видны и снаружи. Ржавые сосульки украсили стену многоэтажки. Дом на проспекте Октября затопило из-за коммунальной аварии на тепломагистрали, которая произошла в понедельник. Тогда из-за прорыва теплотрассы отопление отключили у пяти тысяч жителей столицы. Сотрудники «БашРТС» ликвидировали повреждение, которое произошло на их территории, и в тот же вечер восстановили подачу тепла. Но старые трубы не выдержали перепада температур и посреди ночи забили ржавым кипятком.

Произошел разрыв трубы. Факт затопления зафиксирован, проведена проверка совместно с прокуратурой. Жильцам объяснено, что нужно оценить ущерб для предъявления претензии «БашРТС». Ильнур Идиятуллин, первый заместитель главы администрации Советского района