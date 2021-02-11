В Башкирии проводят вакцинацию жителей 65+

Глава Башкортостана продлил режим самоизоляции для пожилых. Людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, нужно соблюдать режим самоизоляции до 25 февраля 2021 года включительно. Между тем в Башкортостан поступила очередная партия  вакцины «Спутник V»  в количестве 20 тысяч доз. В регионе продолжается вакцинация населения. В первую очередь прививку от COVID-19 делают жителям в возрасте 65+.

О посиделках в кругу родных и друзей пришлось забыть в целях безопасности. Но после вакцинации пенсионер Михаил Бояркин и его супруга Нина надеются почаще видеться с внуками. Сегодня их разбудил звонок из местной поликлиники. Пенсионерам сообщили о поступлении Вакцины «Спутник V» и пригласили на осмотр. После допуска терапевта чета Бояркиных прошла первый этап вакцинации от коронавируса.

Ну хоть возраст и приличный, хочется пожить, хочется посмотреть на внуков, на правнуков, которые у нас есть уже. Поэтому решили вакцинироваться. Записались мы заранее и сегодня мы получили телефонограмму.

Нина Бояркина, жительница г. Салавата
Фото №1 - В Башкирии проводят вакцинацию жителей 65+

Сомнений никаких не было. Здоровье поддерживать надо, и вокруг такая обстановка – лучше подстраховаться, и поспокойнее будет жить.

Михаил Бояркин, житель г. Салавата

Антитела в организме появятся не сразу, необходимо поставить еще один укол ровно через три недели. На вакцинацию от COVID-19 жители республики могут записаться через портал Госуслуг,  мобильное приложение «К врачу» или оставив заявку на сайте doctor.bashkortostan.ru. Также записаться на прием можно, позвонив в колл-центр по номеру 1301 и 122 или в Ситуационный антиковидный центр по номеру: 8-347-218-19-19. На прививку вас пригласят, как только поступит вакцина.

Фото №2 - В Башкирии проводят вакцинацию жителей 65+
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На сегодняшний день у нас была получена первая партия вакцин, 160 доз, мы привили полностью население. Из второй партии 950 доз мы привили на сегодняшний день 580 человек. Люди идут охотно прививаться, у нас есть определенная очередь, мы обзваниваем пациентов, приглашаем на определенное время. Побочных действий или осложнений после вакцинации зафиксировано на сегодняшний день не было.

Галина Ботина, заведующая 3 терапевтическим отделением поликлиники №1 г. Салавата

Сейчас через портал Госуслуги на вакцинацию уже записались около 5,5 тысяч жителей, об этом сообщает Министерство здравоохранения. В республику пришла очередная партия «Спутник V»  в количестве 20 тысяч доз. Ее распределили по медицинским учреждениям региона. На сегодняшний день активно прививают работников крупных предприятий, но особое внимание уделяют пожилым жителям региона. 

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