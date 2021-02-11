В Башкирии проводят вакцинацию жителей 65+

Глава Башкортостана продлил режим самоизоляции для пожилых. Людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, нужно соблюдать режим самоизоляции до 25 февраля 2021 года включительно. Между тем в Башкортостан поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в количестве 20 тысяч доз. В регионе продолжается вакцинация населения. В первую очередь прививку от COVID-19 делают жителям в возрасте 65+.

О посиделках в кругу родных и друзей пришлось забыть в целях безопасности. Но после вакцинации пенсионер Михаил Бояркин и его супруга Нина надеются почаще видеться с внуками. Сегодня их разбудил звонок из местной поликлиники. Пенсионерам сообщили о поступлении Вакцины «Спутник V» и пригласили на осмотр. После допуска терапевта чета Бояркиных прошла первый этап вакцинации от коронавируса.

Ну хоть возраст и приличный, хочется пожить, хочется посмотреть на внуков, на правнуков, которые у нас есть уже. Поэтому решили вакцинироваться. Записались мы заранее и сегодня мы получили телефонограмму. Нина Бояркина, жительница г. Салавата

Сомнений никаких не было. Здоровье поддерживать надо, и вокруг такая обстановка – лучше подстраховаться, и поспокойнее будет жить. Михаил Бояркин, житель г. Салавата

Антитела в организме появятся не сразу, необходимо поставить еще один укол ровно через три недели. На вакцинацию от COVID-19 жители республики могут записаться через портал Госуслуг, мобильное приложение «К врачу» или оставив заявку на сайте doctor.bashkortostan.ru. Также записаться на прием можно, позвонив в колл-центр по номеру 1301 и 122 или в Ситуационный антиковидный центр по номеру: 8-347-218-19-19. На прививку вас пригласят, как только поступит вакцина.

На сегодняшний день у нас была получена первая партия вакцин, 160 доз, мы привили полностью население. Из второй партии 950 доз мы привили на сегодняшний день 580 человек. Люди идут охотно прививаться, у нас есть определенная очередь, мы обзваниваем пациентов, приглашаем на определенное время. Побочных действий или осложнений после вакцинации зафиксировано на сегодняшний день не было. Галина Ботина, заведующая 3 терапевтическим отделением поликлиники №1 г. Салавата