В Башкирии проводят вакцинацию жителей 65+

Глава Башкортостана продлил режим самоизоляции для пожилых. Людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, нужно соблюдать режим самоизоляции до 25 февраля 2021 года включительно. Между тем в Башкортостан поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в количестве 20 тысяч доз. В регионе продолжается вакцинация населения. В первую очередь прививку от COVID-19 делают жителям в возрасте 65+.
О посиделках в кругу родных и друзей пришлось забыть в целях безопасности. Но после вакцинации пенсионер Михаил Бояркин и его супруга Нина надеются почаще видеться с внуками. Сегодня их разбудил звонок из местной поликлиники. Пенсионерам сообщили о поступлении Вакцины «Спутник V» и пригласили на осмотр. После допуска терапевта чета Бояркиных прошла первый этап вакцинации от коронавируса.
Антитела в организме появятся не сразу, необходимо поставить еще один укол ровно через три недели. На вакцинацию от COVID-19 жители республики могут записаться через портал Госуслуг, мобильное приложение «К врачу» или оставив заявку на сайте doctor.bashkortostan.ru. Также записаться на прием можно, позвонив в колл-центр по номеру 1301 и 122 или в Ситуационный антиковидный центр по номеру: 8-347-218-19-19. На прививку вас пригласят, как только поступит вакцина.
Сейчас через портал Госуслуги на вакцинацию уже записались около 5,5 тысяч жителей, об этом сообщает Министерство здравоохранения. В республику пришла очередная партия «Спутник V» в количестве 20 тысяч доз. Ее распределили по медицинским учреждениям региона. На сегодняшний день активно прививают работников крупных предприятий, но особое внимание уделяют пожилым жителям региона.