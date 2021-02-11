Стало известно, как преобразится Уфа к своему 450-летию

Как преобразится столица республики в свой юбилей? Радий Хабиров обсудил этот вопрос в Москве с зампредседателя правительства России Алексеем Оверчуком и министром культуры страны Ольгой Любимовой. Предварительный план готов.

Известно, что Театр кукол будет реконструирован, а рядом возведут современное здание, где появятся места для детских студий, буфет, удобные помещения для артистов и креативных пространств. Русдрамтеатр будет модернизирован, а Госцирк, который не работает с 2017 года, наконец-то отреставрируют.