Власти Уфы рассказали, как компенсируют снос домов для Восточного выезда

Жители уфимских домов, которые отправят под снос, уже начали выставлять свою цену. Напомним, что власти намерены изъять в столице 93 строения, на месте которых будет проложена дорога.  Речь о проекте, который должен стать составной частью на пути к Восточному выезду. Будут затронуты объекты по улицам Комсомольской, Города Галле, Казанской, Бессонова, Оборонной, Дмитриева и не только.

В самом центре города семья Шиловых живет как в саду. В их распоряжении просторный приусадебный участок и большой двухэтажный дом со всеми удобствами. То, что в скором времени на этом месте будет проходить трасса, они узнали из интернета. Их дом значится в официальном списке на снос.

Вот мы живем в центре города, а вдруг замену дадут где-нибудь на краю географии, в районе? Все рядом ждут сноса, а мы строим и надеемся, что дорога пройдет где-то рядом, а нас не затронет.

Владимир и Наталья Шиловы, жители дома №28 по ул. Казанской
Фото №1 - Власти Уфы рассказали, как компенсируют снос домов для Восточного выезда

На чемоданах жители частного сектора живут не первый год. По словам супругов, уведомления приходили и раньше. Однако на днях уфимская мэрия опубликовала постановление об изъятии земельных участков, жилых и нежилых помещений для муниципальных нужд. Всего под снос попадает порядка 100 объектов. Основным поводом стало строительство продолжения улицы Галле, которая должна быть подведена к строящемуся Восточному выезду, что позволит соединить между собой федеральные трассы М5 и М7. Затронуты объекты по улицам Комсомольской, Казанской, Бессонова, Оборонной,  Дмитриева и не только. Полный список с адресами можно найти на сайте администрации. Настороженно новость восприняли даже те, у кого в доме нет элементарных удобств. Всех волнует, какую предложат альтернативу.

Чтобы компенсация была достойная и смогли квартиру на эти деньги купить. Ну и чтобы не слишком далеко отсюда.

Геннадий Чернышков,  житель дома №33 по ул. Казанской
Фото №2 - Власти Уфы рассказали, как компенсируют снос домов для Восточного выезда
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Владельцам обещают выплатить денежную компенсацию. Однако самовольные строения оцениваться не будут.  Сумму рассчитают, исходя из рыночной стоимости.

Если собственник не соглашается с предложенными условиями и в течение 3 месяцев не подписывает это соглашение, то земля и недвижимость будут изыматься в принудительном порядке по решению суда для муниципальных нужд.

Лариса Салихова, заместитель начальника информационно-аналитического управления  администрации г. Уфы

Реконструкция улицы города Галле на участке от проспекта Октября до Комсомольской должна завершиться до конца года. Потихоньку в администрации рассчитывают и начать снос домов, готовясь к одной из самых капиталоёмких частей проекта. Правда, здесь конкретных сроков пока нет. Во многом все будет зависеть от цены за дома и землю, на которой сойдутся собственники и чиновники.

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