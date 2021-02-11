Власти Уфы рассказали, как компенсируют снос домов для Восточного выезда

Жители уфимских домов, которые отправят под снос, уже начали выставлять свою цену. Напомним, что власти намерены изъять в столице 93 строения, на месте которых будет проложена дорога. Речь о проекте, который должен стать составной частью на пути к Восточному выезду. Будут затронуты объекты по улицам Комсомольской, Города Галле, Казанской, Бессонова, Оборонной, Дмитриева и не только.

В самом центре города семья Шиловых живет как в саду. В их распоряжении просторный приусадебный участок и большой двухэтажный дом со всеми удобствами. То, что в скором времени на этом месте будет проходить трасса, они узнали из интернета. Их дом значится в официальном списке на снос.

Вот мы живем в центре города, а вдруг замену дадут где-нибудь на краю географии, в районе? Все рядом ждут сноса, а мы строим и надеемся, что дорога пройдет где-то рядом, а нас не затронет. Владимир и Наталья Шиловы, жители дома №28 по ул. Казанской

На чемоданах жители частного сектора живут не первый год. По словам супругов, уведомления приходили и раньше. Однако на днях уфимская мэрия опубликовала постановление об изъятии земельных участков, жилых и нежилых помещений для муниципальных нужд. Всего под снос попадает порядка 100 объектов. Основным поводом стало строительство продолжения улицы Галле, которая должна быть подведена к строящемуся Восточному выезду, что позволит соединить между собой федеральные трассы М5 и М7. Затронуты объекты по улицам Комсомольской, Казанской, Бессонова, Оборонной, Дмитриева и не только. Полный список с адресами можно найти на сайте администрации. Настороженно новость восприняли даже те, у кого в доме нет элементарных удобств. Всех волнует, какую предложат альтернативу.

Чтобы компенсация была достойная и смогли квартиру на эти деньги купить. Ну и чтобы не слишком далеко отсюда. Геннадий Чернышков, житель дома №33 по ул. Казанской

Владельцам обещают выплатить денежную компенсацию. Однако самовольные строения оцениваться не будут. Сумму рассчитают, исходя из рыночной стоимости.

Если собственник не соглашается с предложенными условиями и в течение 3 месяцев не подписывает это соглашение, то земля и недвижимость будут изыматься в принудительном порядке по решению суда для муниципальных нужд. Лариса Салихова, заместитель начальника информационно-аналитического управления администрации г. Уфы