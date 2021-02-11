Власти Уфы рассказали, как компенсируют снос домов для Восточного выезда

Жители уфимских домов, которые отправят под снос, уже начали выставлять свою цену. Напомним, что власти намерены изъять в столице 93 строения, на месте которых будет проложена дорога. Речь о проекте, который должен стать составной частью на пути к Восточному выезду. Будут затронуты объекты по улицам Комсомольской, Города Галле, Казанской, Бессонова, Оборонной, Дмитриева и не только.
В самом центре города семья Шиловых живет как в саду. В их распоряжении просторный приусадебный участок и большой двухэтажный дом со всеми удобствами. То, что в скором времени на этом месте будет проходить трасса, они узнали из интернета. Их дом значится в официальном списке на снос.
На чемоданах жители частного сектора живут не первый год. По словам супругов, уведомления приходили и раньше. Однако на днях уфимская мэрия опубликовала постановление об изъятии земельных участков, жилых и нежилых помещений для муниципальных нужд. Всего под снос попадает порядка 100 объектов. Основным поводом стало строительство продолжения улицы Галле, которая должна быть подведена к строящемуся Восточному выезду, что позволит соединить между собой федеральные трассы М5 и М7. Затронуты объекты по улицам Комсомольской, Казанской, Бессонова, Оборонной, Дмитриева и не только. Полный список с адресами можно найти на сайте администрации. Настороженно новость восприняли даже те, у кого в доме нет элементарных удобств. Всех волнует, какую предложат альтернативу.
Владельцам обещают выплатить денежную компенсацию. Однако самовольные строения оцениваться не будут. Сумму рассчитают, исходя из рыночной стоимости.
Реконструкция улицы города Галле на участке от проспекта Октября до Комсомольской должна завершиться до конца года. Потихоньку в администрации рассчитывают и начать снос домов, готовясь к одной из самых капиталоёмких частей проекта. Правда, здесь конкретных сроков пока нет. Во многом все будет зависеть от цены за дома и землю, на которой сойдутся собственники и чиновники.