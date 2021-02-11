В детских садах Башкирии будут преподавать башкирский язык

Башкирский государственный педагогический университет запустил проект «Остаз», направленный на прививание интереса к родному языку уже с малых лет. По задумке авторов традиционный литературный язык будет изучаться, включая диалекты, характерные для разных районов республики.
Тест – не просто испытание, а повод проверить накопившиеся за долгие годы работы знания. Он включает в себя 80 вопросов, 50 из которых – на башкирском.
Небольшое анкетирование определит уровень так называемого профессионального дефицита специалиста. После оглашения результатов педагога направят либо на курсы переподготовки, либо повышения квалификации. Обучение бесплатное, занятия организуют в Педагогическом университете имени Акмуллы по проекту «Остаз». Программа предполагает изучение родного языка уже в детском саду. После прохождения курсов воспитатель станет преподавателем башкирского языка для дошколят. Люзия Хисамова в профессии уже 35 лет, из своего опыта женщина убедилась, что очень важно прививать любовь к родному языку в раннем возрасте.
Самое главное, что при обучении детей будет учитываться местный диалект. Всего выделили три: южный, восточный и северо-западный. Это поможет в освоении уже литературного башкирского языка.
Также для каждого района создадут специальные учебные пособия с учетом местного диалекта. Они будут представлять из себя раскраски и рабочие тетради для развития речи. Эти материалы помогут воспитателям проводить занятия в игровой форме. А в качестве практического примера специалисты организовали для педагогов мастер-классы.
Эта же команда специалистов посетит Абзелиловский и Бураевский районы. Представители восточного диалекта пройдут тестирование и примут участие в мастер-классах. Процесс обработки информации будет длиться несколько месяцев. И уже в начале следующего учебного года в рамках проекта «Остаз» запустят курсы повышения квалификации, а также выпустят методические пособия.