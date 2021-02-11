В детских садах Башкирии будут преподавать башкирский язык

Башкирский государственный педагогический университет запустил проект «Остаз», направленный на прививание интереса к родному языку уже с малых лет. По задумке авторов традиционный литературный язык будет изучаться, включая диалекты, характерные для разных районов республики.

Тест – не просто испытание, а повод проверить накопившиеся за долгие годы работы знания. Он включает в себя 80 вопросов, 50 из которых – на башкирском.

Вопросов на первый взгляд многовато, кажется. Над некоторыми вопросами сидели очень долго. Но в итоге, думаю, справились. Расима Мухамедьярова, воспитатель детского сада №1 с. Стерлибашево

Небольшое анкетирование определит уровень так называемого профессионального дефицита специалиста. После оглашения результатов педагога направят либо на курсы переподготовки, либо повышения квалификации. Обучение бесплатное, занятия организуют в Педагогическом университете имени Акмуллы по проекту «Остаз». Программа предполагает изучение родного языка уже в детском саду. После прохождения курсов воспитатель станет преподавателем башкирского языка для дошколят. Люзия Хисамова в профессии уже 35 лет, из своего опыта женщина убедилась, что очень важно прививать любовь к родному языку в раннем возрасте.

Я думаю, что каждый человек должен знать свой родной язык. Тем более у маленьких детей хорошая память, и если с ними работать и в семье, и в детсаду, то они с легкостью выучат язык. Люзия Хасанова, старший воспитатель детского сада №1 с. Стерлибаш

Самое главное, что при обучении детей будет учитываться местный диалект. Всего выделили три: южный, восточный и северо-западный. Это поможет в освоении уже литературного башкирского языка.

Сегодня мы в Стерлибашево дали старт проекту «Остаз». Проект будет строиться на примере трех районов: Стерлибашевский, Абзелиловский и Бураевский. Эти районы были выбраны с той целью, чтобы охватить все три диалекта башкирского языка. Хусаинова Ляйля, декан факультета башкирской филологии БГПУ им. М. Акмуллы

Также для каждого района создадут специальные учебные пособия с учетом местного диалекта. Они будут представлять из себя раскраски и рабочие тетради для развития речи. Эти материалы помогут воспитателям проводить занятия в игровой форме. А в качестве практического примера специалисты организовали для педагогов мастер-классы.

Я продемонстрирую элементы технологий речевого развития дошкольников, которые транслируются у нас в республике и в РФ и нашими международными коллегами. Гузель Шабаева, доцент кафедры института педагогики и психологии