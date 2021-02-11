Два биатлониста из Башкирии примут участие в мужском спринте чемпионата мира

Тренеры сборной России по биатлону огласили состав на мужской спринт в рамках чемпионата мира в словенской Поклюке. На старт выйдут 6 спортсменов, среди них два представителя Республики Башкортостан.
Это Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. Гонка пройдет 12 февраля. Старт в 18:30 по уфимскому времени.
Напомним, накануне Эдуард Латыпов из Башкортостана стал девятым в составе сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону. Сборная России заняла девятое место, уступив победителям более двух минут. Тройку призёров составили Норвегия, Австрия и Швеция.