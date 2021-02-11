Два биатлониста из Башкирии примут участие в мужском спринте чемпионата мира

Напомним, накануне Эдуард Латыпов из Башкортостана стал девятым в составе сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону. Сборная России заняла девятое место, уступив победителям более двух минут. Тройку призёров составили Норвегия, Австрия и Швеция.