В России пройдет Всероссийская перепись населения

Всероссийская перепись населения – это способ понять, кто, где и в каких условиях проживает в России. За месяц переписчики соберут информацию обо всех жителях страны, об их структуре семьи, жилищных условиях, владении языками и уровне образования.

В соответствии с законом, в переписи населения могут принять участие все жители России вне зависимости от гражданства, а также россияне, которые постоянно проживают в России, но находятся на дату переписи за пределами страны.

ВПН занимает для каждого респондента около 10-20 минут, для переписчиков – 30 дней, а для статистиков – более 5 лет. Также пройти опрос можно будет на портале «Госуслуг».

В ходе переписи населения не нужно будет предъявлять какие-либо документы и предоставлять конфиденциальные данные, так как все данные переписи обезличиваются.

Жители РФ вправе самостоятельно определить свою национальность, ориентируясь на этническое происхождение, на близость к определенной культуре и языку, а также другие возможные причины.

Согласно статье 26 Конституции РФ, каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность и никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.

В переписные листы будущей переписи включены следующие этнолингвистические вопросы к постоянным жителям страны:

1) национальная принадлежность;

2) родной язык;

3) владение и пользование русским языком;

4) владение и пользование иными языками.

Отметим, что переписчикам запрещено задавать наводящие вопросы или ставить под сомнение ответы, в переписной лист вносится то название, которое произносит респондент.

Участники ВПН 2020 года смогут указать несколько национальностей и родных языков - два, три или четыре варианта, однако для итоговой основной таблицы по всему населению страны будет учитываться только тот вариант, который был указан первым.

Целью переписи является сбор данных о том, кто и как живет в России на конкретный момент времени. Он называется «критический момент переписи».

Результаты переписи используются для принятия стратегических решений, составления демографических, экономических и социальных программ развития регионов, планирования и развития объектов инфраструктуры, дорог, газопроводов, строительстве линий электропередач, развитии общественного транспорта, строительства школ, институтов, детских садов и тд.

Органы законодательной власти руководствуются данными, собранными в ходе переписи при утверждении бюджетов и подготовке регулирующих норм и законов.

Исследователи, ученые, студенты используют полученную статистику для демографических, социологических, этнографических, этнологических, экономических, лингвистических, политологических, правоведческих и общественно-политических исследованиях.

Частный бизнес и государственные корпорации используют полученные сведения в своем стратегическом планировании: строительстве заводов, цехов, хранилищ, центров переработки продукции, жилой и коммерческой недвижимости. Данные переписи играют ключевую роль при открытии сетевых объектов: отделений банков, торговых и сервисных точек, представительств компаний, а также в массовом рекрутинге персонала.

Политические партии и силы учитывают перепись при принятии политических программ и заявлений.

Частные лица и граждане используют результаты переписи для знакомства со страной.