В Уфе подвели итоги III Евразийских студенческих игр боевых искусств

В Уфе сегодня подвели итоги Третьих открытых Евразийских студенческих игр боевых искусств. Они прошли в столице республики с 5 по 8 февраля.

Соревнования были организованы на базе Башкирского государственного аграрного университета. Неудивительно, что этому вузу удалось занять первое место в командном зачете игр.

Наша республика подтверждает свое лидерство даже не в российском, а в евразийском масштабе. Илдар Габитов, ректор Башкирского государственного аграрного университета

В рамках игр на нескольких площадках, в трех спортивных залах, на 5 татами прошли соревнования, семинары и показательные выступления по 15 видам программ 9 видов спорта. Участие приняли свыше 600 спортсменов из 45 регионов России, а также студенты-граждане зарубежных стран, которые обучаются в российских вузах.