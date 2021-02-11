В Уфе подвели итоги III Евразийских студенческих игр боевых искусств

В Уфе сегодня подвели итоги Третьих открытых Евразийских студенческих игр боевых искусств. Они прошли в столице республики с 5 по 8 февраля.

Соревнования были организованы на базе Башкирского государственного аграрного университета. Неудивительно, что этому вузу удалось занять первое место в командном зачете игр.

Наша республика подтверждает свое лидерство даже не в российском, а в евразийском масштабе.

Илдар Габитов, ректор Башкирского государственного аграрного университета
Фото №1 - В Уфе подвели итоги III Евразийских студенческих игр боевых искусств

В рамках игр на нескольких площадках, в трех спортивных залах, на 5 татами прошли соревнования, семинары и показательные выступления по 15 видам программ 9 видов спорта. Участие приняли свыше 600 спортсменов из 45 регионов России, а также студенты-граждане зарубежных стран, которые обучаются в российских вузах.

Это рекорд на сегодняшний момент. Рано или поздно ограничения будут сняты, и следующие игры будут еще более грандиозными.

Александр Соснин, вице-президент филиала Российского союза боевых искусств по Республике Башкортостан
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