В Башкирии загадочно пропал 25-летний Александр Шигапов

В Учалах пропал без вести 25-летний Александр Шигапов. 8 февраля мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся.

Приметы Александра: телосложение обычное, рост около 185 см, серо-голубые глаза, светло-русые волосы. Он был одет в куртку красного цвета, черные джинсы и коричневые ботинки. На голове у него была шапка серого цвета.

Поисками пропавшего без вести мужчины занимаются местные волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 8 (905) 006 99 60, 112 или 02.