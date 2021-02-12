Жительница Башкирии вовремя потушила пожар благодаря извещателю

Вчера, 11 февраля, в селе Юнусово Салаватского района Башкирии произошел пожар в жилом доме. Сообщение о ЧП поступило в ГУ МЧС примерно в 5 утра. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
На место происшествия прибыли пожарные. Оказалось, что хозяйка дома топила печь, периодически подбрасывая дрова. Где-то в 5 утра она проснулась от звука сработавшего пожарного извещателя и увидела дым, который шел из-под печи.
Женщина потушила пожар подручными средставми. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
Фото: МЧС по РБ.