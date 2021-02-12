Повалил на землю, отобрал телефон и деньги: в Башкирии на женщину напал грабитель

Со слов потерпевшей, вечером, идя по улице, она встретила мужчину, в доме которого работает уборщицей. Предполагаемый грабитель шел в гости к другу, увидев знакомую, недолго думая, решил ее обокрасть. Повалив женщину на землю, отобрал у нее телефон и две тысячи рублей. Чтобы женщина сразу не обратилась в полицию, мужчина выключил ее мобильник и кинул рядом с ней на землю. После чего, преступник убежал.

пресс-служба МВД по Башкирии