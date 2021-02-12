Повалил на землю, отобрал телефон и деньги: в Башкирии на женщину напал грабитель
Накануне в Кугарчинском районе Башкирии на 38-летнюю женщину напал знакомый. Она обратилась с заявлением в полицию. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Сотрудники полиции задержали налетчика по горячим следам. В содеянном он признался. В отношении него оперативники возбудили уголовное дело.
Со слов потерпевшей, вечером, идя по улице, она встретила мужчину, в доме которого работает уборщицей. Предполагаемый грабитель шел в гости к другу, увидев знакомую, недолго думая, решил ее обокрасть. Повалив женщину на землю, отобрал у нее телефон и две тысячи рублей. Чтобы женщина сразу не обратилась в полицию, мужчина выключил ее мобильник и кинул рядом с ней на землю. После чего, преступник убежал.
пресс-служба МВД по Башкирии
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.