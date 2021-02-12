«Никаких странностей не будет больше»: в Башкирии под окнами многоэтажки обнаружили труп девушки

Накануне в Сибае под окнами 12-этажки обнаружили тело 19-летней девушки. Подробности инцидента рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.

Фото №1 - «Никаких странностей не будет больше»: в Башкирии под окнами многоэтажки обнаружили труп девушки

Трагедия произошла в понедельник, 8 февраля. За несколько минут до своей смерти девушка оставила на странице в соцсетях прощальное послание: «Никаких странностей не будет больше. Благодарна за все». Известно, что она училась на четвертом курсе местного колледжа.

Следователи и криминалисты изъяли с места происшествия телефон погибшей девушки. Тело направили на судмедэкспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Соцсети.

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