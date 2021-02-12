«Никаких странностей не будет больше»: в Башкирии под окнами многоэтажки обнаружили труп девушки

Трагедия произошла в понедельник, 8 февраля. За несколько минут до своей смерти девушка оставила на странице в соцсетях прощальное послание: «Никаких странностей не будет больше. Благодарна за все». Известно, что она училась на четвертом курсе местного колледжа.