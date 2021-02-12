В Башкирии планируют построить рыбную мегаферму

В Башкортостане хотят построить самую крупную рыбную мегаферму. Комплекс площадью 50 тысяч квадратных метров может разместиться на территории особой экономической зоны «Алга». Проект заводов по выращиванию осетров и сомов представил челябинский предприниматель на «Инвестиционном часе».

Инвестор намерен вложить свыше 5 млрд рублей и создать таким образом 120 новых рабочих мест. При одобрении реализация должна проходить в три этапа и завершиться в 2024 году. На заседании директор предприятия попросил включить проект в число приоритетных, предоставить подходящий участок, а также субсидии.