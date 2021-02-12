Стала известна судьба 58-летней Альмиры Хамматовой, пропавшей в Башкирии

В Сибае завершились поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах 58-летней Альмиры Хамматовой. Женщину искали с 27 января. В день исчезновения женщина ушла из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулась.
Близкие Альмиры не находили себе места. Ее поисками занимались волонтеры отряда "Лиза Алерт". Ориентировка разлетелась в местных СМИ и соцсетях.
Вчера, 11 февраля, волонтеры сообщили о завершении поисков. К счастью, женщина нашлась живой. Где она находилась столько времени - не уточняется.