В Уфе трое неизвестных напали на прохожего и сильно избили его

Накануне в Уфе произошел вопиющий случай - на улице Цветочной трое неизвестных набросились на прохожего и сильно избили его. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.
40-летнего потерпевшего доставили в РКБ им. Куватова. Медики диагностировали ему закрытый перелом четырех ребер с повреждением легкого, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.
В беседе с полицейскими мужчина рассказал, что располагает только приметами, но вряд ли сможет опознать их лица. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.