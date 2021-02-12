В Уфе трое неизвестных напали на прохожего и сильно избили его

Накануне в Уфе произошел вопиющий случай - на улице Цветочной трое неизвестных набросились на прохожего и сильно избили его. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

40-летнего потерпевшего доставили в РКБ им. Куватова. Медики диагностировали ему закрытый перелом четырех ребер с повреждением легкого, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.