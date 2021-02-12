В Башкирии два предпринимателя реализовали проекты, представленные на «Инвестчасах»

В Куюргазинском районе построили зерноперерабатывающий комплекс и площадку для содержания крупного рогатого скота. Два местных предпринимателя смогли реализовать свои планы благодаря рассмотрению их проектов на республиканском и районном «Инвестчасах».

Так, Фаниль Адигамов получил земельный участок и инвестиции в размере 12 миллионов рублей и построил зерноперерабатывающий комплекс. Фермер планирует построить на территории цеха два склада.

В приоритете стоит сейчас переработка сельскохозяйственной продукции, чтобы до потребителя довести. Начинаем с нуля, зерно надо вырастить, очистить высушить, потом перерабатывать, муку, макароны.

Фаниль Адигамов, индивидуальный предприниматель

Проект предпринимателя Рамиля Мустафина одобрили на республиканском «Инвестчасе». Его задумка – площадка для откорма крупного рогатого скота или фидлот. Фермер получил субсидию от Минсельхоза и реализовал свою идею.

Фото №1 - В Башкирии два предпринимателя реализовали проекты, представленные на «Инвестчасах»

Производственная необходимость. В хозяйстве поголовье скота на сегодня – 4 750. Они содержатся в шести молочно-товарных фермах, но всегда в зиму возникает проблема содержания скота, поэтому мы решили вот отдельно построить кормплощадку.

Рамиль Мустафин, руководитель сельскохозяйственного кооператива «Искра» Куюргазинского района

Возвращение к жизни нашего населённого пункта как раз и проходит через доходогенерирующие проекты, через предпринимательские часы, через эти кооперативы, которые мы организовываем. Этот толчок, который всем нам дали сверху. Народ воспарял, предприниматели идут.

Юлай Ильясов, глава администрации Куюргазинского района
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