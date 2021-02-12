В Башкирии два предпринимателя реализовали проекты, представленные на «Инвестчасах»

В Куюргазинском районе построили зерноперерабатывающий
комплекс и площадку для содержания крупного рогатого скота. Два местных
предпринимателя смогли реализовать свои планы благодаря рассмотрению их
проектов на республиканском и районном «Инвестчасах».
Так, Фаниль Адигамов получил земельный участок и
инвестиции в размере 12 миллионов рублей и построил зерноперерабатывающий
комплекс. Фермер планирует построить на территории цеха два склада.
В
приоритете стоит сейчас переработка сельскохозяйственной продукции, чтобы до
потребителя довести. Начинаем с нуля, зерно надо вырастить, очистить высушить,
потом перерабатывать, муку, макароны.Фаниль Адигамов, индивидуальный предприниматель
Проект предпринимателя Рамиля Мустафина одобрили на
республиканском «Инвестчасе». Его задумка – площадка для откорма крупного
рогатого скота или фидлот. Фермер получил субсидию от Минсельхоза и реализовал
свою идею.
Производственная
необходимость. В хозяйстве поголовье скота на сегодня – 4 750. Они содержатся в
шести молочно-товарных фермах, но всегда в зиму возникает проблема содержания
скота, поэтому мы решили вот отдельно построить кормплощадку.Рамиль Мустафин, руководитель сельскохозяйственного кооператива «Искра» Куюргазинского района
Возвращение к жизни нашего населённого пункта как раз и
проходит через доходогенерирующие проекты, через предпринимательские часы,
через эти кооперативы, которые мы организовываем. Этот толчок, который всем нам
дали сверху. Народ воспарял, предприниматели идут.Юлай Ильясов, глава администрации Куюргазинского района