В Башкирии два предпринимателя реализовали проекты, представленные на «Инвестчасах»

Возвращение к жизни нашего населённого пункта как раз и проходит через доходогенерирующие проекты, через предпринимательские часы, через эти кооперативы, которые мы организовываем. Этот толчок, который всем нам дали сверху. Народ воспарял, предприниматели идут.

Юлай Ильясов, глава администрации Куюргазинского района