В Уфе несколько домов останутся без тепла из-за предотвращения аварии

Сегодня, 12 февраля, в Кировском районе несколько домов останутся без отопления. В районе была предотвращена коммунальная авария. Теперь специалисты будут проводить плановые работы по устранению технологического повреждения.
Ремонт начнутв 10:00 и планируют закончить к 18:00. Предположительно, будет устранено повреждение, которое произошло из-за нарушения герметичного пенополиуретановой изоляции при строительстве ливневой канализации в период реконструкции улицы Гоголя.
Горячее водоснабжение будет отключено в домах по ул. Карла Маркса, 15/2, 20/1, 25; Свердлова, 69, Гоголя, 29, 36, а также в прочих объектах: по ул. Гоголя, 60, 60/1, 62; Карла Маркса, 20, 23, 25, 33, 35/А, 37; Свердлова, 90; Чернышевского, 82.
Параметры теплоснабжения будут занижены в жилых домах по ул. Гоголя, 29, 36, 56; Карла Маркса, 15/2, 15/А, 17/19, 18, 20/1, 25, 33; Коммунистической, 35, 37, 37/А; Пушкина, 79; Свердлова, 69, 83; в учебном учреждении по ул. Коммунистической, 39, а также в прочих объектах по ул. Гоголя, 21, 34, 58, 60, 60/1, 62; Карла Маркса, 14, 16, 16/2, 18/2, 20, 20 ТП; 20/1, 23, 25, 33, 35/А, 37, 37; Коммунистической, 33, 39, 39/1, 43, 44, 50; Пушкина, 79 ТП; Свердлова, 90, 92, 96; Чернышевского, 82.