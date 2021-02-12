В Уфе несколько домов останутся без тепла из-за предотвращения аварии

Повреждение выявили несколько дней назад, своевременно локализовали до развития масштабной аварии, ситуация находилась под контролем. Было принято решение провести основные работы по устранению в более теплые дни, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей.

пресс-служба «Уфимских инженерных сетей»