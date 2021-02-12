В центре Уфы из-за снега произошла массовая авария

При проведении обследования улично-дорожной сети было установлено, что нарушены требования зимнего содержания дороги – на проезжей части слой рыхлого снега превысил допустимую норму. Это значит, что дорога по улице Цюрупы должна была быть очищена даже во время снегопада. Очередность работ по снегоочистке для дороги и улиц определяется проектами содержания автомобильных дорог, которая не была выполнена в полном объёме.

пресс-служба ГИБДД Уфы