В центре Уфы из-за снега произошла массовая авария

Накануне, 11 февраля, в центре Уфы произошла массовая авария. На улице Цюрупы столкнулись три автомобиля. Предположительно, ДТП произошло из-за сильной заснеженности дороги.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, 53-летний мужчина за рулём «Хёндай Солярис» при повороте на переулок Пархоменко столкнулся с попутным «Джип Гранд Чероки», после чего наехал на припаркованную «Тайота Королла».
В аварии пострадал водитель «Хёнадй» — ему потребовалась госпитализация. При этом проверка показала, что на улице были нарушены требования зимнего содержания дороги.
По факту аварии был составлен акт выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автодороги.
Фото: ГИБДД Уфы.