В Башкирии устанавливают причины высоких цен за отопление

К новому отопительному сезону в Башкортостане разработают прозрачную схему начислений платежей. В республике продолжаются проверки домов комиссией, которая устанавливает причины роста. В доме №16 по улице Революционной в Уфе найдена ошибка – реальные площади помещений не соответствуют тем, которые прописаны в квитанциях. Для выяснения обстоятельств на место прибыли сотрудники Бюро технической инвентаризации, сотрудники районной администрации, депутат Госсобрания.
Счет за отепление растет три года. С трех с половиной тысяч в 2019-м до 8 200 в начале 2021 года. Член Совета домового комитета по улице Андрей Лысенко стал разбираться с соседями, почему это происходит. Проблема одна на всех. Причину удалось установить быстро.
Совет домового комитета стал разбираться дальше, почему данные об объектах недвижимости разные. По факту у жителей одни, завышенные – у ресурсоснабжающих организаций, управляющей компании, которые делают начисления. Из-за такого несоответствия росли и суммы в квитанциях за отопление. В поиске разъяснений уфимцы дошли до Госжилинспекции, а та отправила на место сотрудников Бюро технической инвентаризации для сверки.
Как заявили в БашРТС, которая обслуживает дом №16 по улице Революционной, все данные отправлены управляющей компанией. Ресурсоснабжающая организация дала свои рекомендации жителям.
Несоответствия есть, но они не носят массовый характер. К такому мнению пришла комиссия, в которую вошли сотрудники муниципалитета, надзорных органов, депутатов Госсобрания Башкортостана. Но там, где ошибка подтвердилась, суммы буквально космические. Специалисты уже занимаются выяснением всех обстоятельств также в одном из домов по проспекту Октября в Уфе.
Проверки еще будут продолжаться, а ее результаты, как говорят члены комиссии, помогут сделать систему начисления платежей за отопление прозрачнее.