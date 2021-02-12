В Башкирии устанавливают причины высоких цен за отопление

К новому отопительному сезону в Башкортостане разработают прозрачную схему начислений платежей. В республике продолжаются проверки домов комиссией, которая устанавливает причины роста. В доме №16 по улице Революционной в Уфе найдена ошибка – реальные площади помещений не соответствуют тем, которые прописаны в квитанциях. Для выяснения обстоятельств на место прибыли сотрудники Бюро технической инвентаризации, сотрудники районной администрации, депутат Госсобрания.

Счет за отепление растет три года. С трех с половиной тысяч в 2019-м до 8 200 в начале 2021 года. Член Совета домового комитета по улице Андрей Лысенко стал разбираться с соседями, почему это происходит. Проблема одна на всех. Причину удалось установить быстро.

Какое может быть настроение у жителей, когда такие счета приходят? Конечно же, не очень радостное, потому что счета действительно высокие. Я прикинул по разнице за декабрь – ноябрь. У нас увеличение порядка 30% за отопление. Мы стали разбираться, у нас стали проверять и выяснили, что есть несоответствие площадей. Андрей Лысенко, член Совета домового комитета

Совет домового комитета стал разбираться дальше, почему данные об объектах недвижимости разные. По факту у жителей одни, завышенные – у ресурсоснабжающих организаций, управляющей компании, которые делают начисления. Из-за такого несоответствия росли и суммы в квитанциях за отопление. В поиске разъяснений уфимцы дошли до Госжилинспекции, а та отправила на место сотрудников Бюро технической инвентаризации для сверки.

Пройти по помещениям, подвалам, жилью, выявить изменения, если они есть, проверить площади. Но сегодня конкретных изменений мы не увидели. Светлана Кульчицкая, ведущий специалист БТИ

Как заявили в БашРТС, которая обслуживает дом №16 по улице Революционной, все данные отправлены управляющей компанией. Ресурсоснабжающая организация дала свои рекомендации жителям.

Данные, которые используются при расчетах БашРТС, были переданы нам. Если произошли какие-либо изменения, то УК обязана проинформировать ресурсоснабжающую организацию. Также сообщаем, что для приведения в соответствие фактических площадей к расчетным УК необходимо представить технический паспорт дома в БашРТС. Татьяна Валиева, представитель пресс-службы ООО «БашРТС»

Несоответствия есть, но они не носят массовый характер. К такому мнению пришла комиссия, в которую вошли сотрудники муниципалитета, надзорных органов, депутатов Госсобрания Башкортостана. Но там, где ошибка подтвердилась, суммы буквально космические. Специалисты уже занимаются выяснением всех обстоятельств также в одном из домов по проспекту Октября в Уфе.

Разница мест общего пользования по сравнению с техническим паспортом подросло на 2 100 квадратных метров, мы грубо посчитали минимальные килокалории, это 185 тысяч ежемесячно начисляется гражданам на те площади, которых нет в принципе. И соответственно 2 700 мы увидели минус в площадях, которые занимают нежилые помещения. Елена Родина, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан

На сегодня стоит задача – проверить дома, сверить все площади нежилых помещений, мест общего пользования, подвальных помещений, сверить все эти данные для правильного начисления по статье отопление жителям. 447 домов. На сегодня проверено вот по системе исправности системы отопления, а на замеры нужно затратить времени больше, потому что только начали работу. Олег Котов, глава администрации Ленинского района г. Уфы