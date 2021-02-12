В Башкирии прошел фестиваль «Платок – символ мира»

В Куюргазинском районе прошёл фестиваль «Платок – символ мира». Он посвящен Международному дню платка. Увидеть визитную карточку района приехали гости из разных уголков республики и ближайших регионов.

Под народные песни и танцы. Проведение фестиваля «Платок - символ мира», прошедший в селе Ермолаево, стало уже традиционным. Альфия из села Таймасово Куюргазинского района приезжает на праздник платка уже второй год. В этот раз она с мамой представила выставку «Башкирские стилизованные нагрудники».

Уникальность нашей выставки в том, что мы представили все четыре типа нагрудников, которые использовались в башкирском народе: это селтэр, хакал, яга и муйынса. Вот хотели показать, может, кто-то вдохновится и начнёт работу по реконструкции именно украшений тоже делать.

Альфия Давлетшина

На праздник платка собрались более двадцати мастеров из Башкирии и Оренбурга. Гости посетили выставку-продажу украшений ручной работы, шалей, платков и мастер-класс по оформлению платка на никах. Также состоялось дефиле в национальных нарядах.

Фото №1 - В Башкирии прошел фестиваль «Платок – символ мира»

Женщины так любят наряжаться, так любят себя украшать, для них это просто очередной праздник. Я хочу сказать, что этот праздник нас всех объединяет, потому что это присуще всем религиям, конфессиям, национальностям. Платок – это украшение любой женщины. Я рад, что эта мода возвращается в нашу жизнь.

Юлай Ильясов, глава администрации Куюргазинского района

Завершился праздник платка концертом. Его хедлайнерами стали виртуоз-кубызист Миндигафур Зайнетдинов и группа «Далан». Также на сцене выступили местные башкирский, татарский, русский и чувашский коллективы, а также гости из Стерлитамакского района – мордовский и украинский ансамбли.

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