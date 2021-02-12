В Башкирии прошел фестиваль «Платок – символ мира»

Женщины так любят наряжаться, так любят себя украшать, для них это просто очередной праздник. Я хочу сказать, что этот праздник нас всех объединяет, потому что это присуще всем религиям, конфессиям, национальностям. Платок – это украшение любой женщины. Я рад, что эта мода возвращается в нашу жизнь.

Юлай Ильясов, глава администрации Куюргазинского района