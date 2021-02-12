В Башкирии прошел фестиваль «Платок – символ мира»

В Куюргазинском районе прошёл фестиваль «Платок – символ мира». Он посвящен Международному дню платка. Увидеть визитную карточку района приехали гости из разных уголков республики и ближайших регионов.
Под народные песни и танцы. Проведение фестиваля «Платок - символ мира», прошедший в селе Ермолаево, стало уже традиционным. Альфия из села Таймасово Куюргазинского района приезжает на праздник платка уже второй год. В этот раз она с мамой представила выставку «Башкирские стилизованные нагрудники».
На праздник платка собрались более двадцати мастеров из Башкирии и Оренбурга. Гости посетили выставку-продажу украшений ручной работы, шалей, платков и мастер-класс по оформлению платка на никах. Также состоялось дефиле в национальных нарядах.
Завершился праздник платка концертом. Его хедлайнерами стали виртуоз-кубызист Миндигафур Зайнетдинов и группа «Далан». Также на сцене выступили местные башкирский, татарский, русский и чувашский коллективы, а также гости из Стерлитамакского района – мордовский и украинский ансамбли.