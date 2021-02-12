Уроженец Башкирии убил и сжёг своего друга

В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа произошло страшное преступление. 40-летний уроженец Башкирии убил товарища, а после сжёг его тело. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Известно, что инцидент произошёл 22 ноября 2020 года. 40-летний мужчина был в доме своего 61-летнего товарища, так как своего места жительства у него не было. Знакомые выпивали, общались, пока хозяин квартиры не потребовал, чтобы гость ушёл. На это мужчина сильно обиделся, схватил нож и три раза ударил им «обидчика».

Осознав содеянное, уроженец Башкирии решил скрыть следы убийства. Он накрыл тело убитого резиновой лодкой и поджёг. Огонь уничтожил значительную часть имущества квартиры, однако сами улики остались.