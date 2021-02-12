Стало известно имя главного претендента на пост главы Госкомтуризма Башкирии

Эльмира Туканова, ранее возглавлявшая Центра развития туризма Свердловской области, может стать руководителем Госкомтуризма Башкирии. Информация об этом появилась в ряде СМИ, которые сообщают, что Туканова активно готовиться переехать в республику.
На этом посту она сменит Салавата Нафикова, который уволился, по данным источника, по личным причинам. О его отставке стало известно 10 февраля.
Сама Туканова никак не прокомментировала свое назначение, отметив лишь то, что "завтра" она так же выйдет на прежнюю работу. Ее слова цитирует URA.RU.
Справка
Эльмира Туканова возглавила Центр развития туризма (ЦРТ) Свердловской области в 2013 году. До назначения она занимала аналогичный пост в Тюменской области.