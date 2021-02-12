Стало известно имя главного претендента на пост главы Госкомтуризма Башкирии

Эльмира Туканова, ранее возглавлявшая Центра развития туризма Свердловской области, может стать руководителем Госкомтуризма Башкирии. Информация об этом появилась в ряде СМИ, которые сообщают, что Туканова активно готовиться переехать в республику.

На этом посту она сменит Салавата Нафикова, который уволился, по данным источника, по личным причинам. О его отставке стало известно 10 февраля.

Сама Туканова никак не прокомментировала свое назначение, отметив лишь то, что "завтра" она так же выйдет на прежнюю работу. Ее слова цитирует URA.RU.

«Я, к сожалению, ничего не могу прокомментировать. Я все еще руководитель центра развития туризма. И завтра буду им» Эльмира Туканова, глава Центра развития туризма Свердловской области

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