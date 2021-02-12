В Башкирии отремонтируют дороги для туристов

Каждый муниципалитет ремонтирует дороги, в каждом районе. Мы же можем часть этого заказа спланировать так, чтобы для туристов было удобно? И вы не поверите, мне сказали: «Да, конечно, можно».

Элина Гатауллина, заместитель председателя Госкомитета Башкирии по туризму