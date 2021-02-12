В Башкирии отремонтируют дороги для туристов

В Башкирии проходит конференция для собственников бизнеса, управленцев, руководителей в маркетинге и PR Digital Курултай Sunrise. Спикеры освещают и обсуждают актуальные вопросы развития республики.
Так, Элина Гатауллина, заместитель председателя государственного комитета Башкирии по туризму, рассказала об актуальных направлениях развития туризма в республике. Среди них полный ремонт дорог по популярным туристическим направлениям.
Дороги на территории геопарков будут отремонтированы. Ведомство уже обговорило сроки выполнения работ, составило план, известно, как они будут выглядеть и на какие участки обратить особое внимание.