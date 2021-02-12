Житель Башкирии серьёзно пострадал при падении с трёхметровой высоты

Гострудинспекция Башкирии расследует несчастный случай, который произошёл на заводе республики.37-летний работник получил тяжёлую травму при падении с высоты.

Известно, что 8 февраля мужчина занимался уборкой пустого помещения, которое расположено на втором этаже производственного корпуса. Инженер по наладке и испытаниям сорвался и упал в технологический проём с высоты около трёх метров.