Эксперты рассказали, как будут определять национальность во время переписи населения

Эксперты рассказали, как будет заполняться пункт «национальность» при переписи населения, которая планируется в сентябре 2021 года.
Согласно 26 статье Конституции Российской Федерации, каждый вправе сам определять и указывать свою национальную принадлежность. Каждый гражданин страны вправе выбрать национальность, ориентируясь не только на этническое происхождение, но и на близость к определенной культуре и языку, а также любые другие возможные причины. Это пояснили эксперты оргкомитета по подготовке к Всероссийской переписи населения.
Так, пункт «Ваша национальная принадлежность» не будет предполагать использование каких-либо «допустимых» ответов. Данный вопрос будет открытый, а переписчикам будет запрещено задавать наводящие вопросы, а также ставить под сомнение ответ респондента.
Участники переписи впервые смогут указать несколько национальностей и родных языков, то есть множественную этническую принадлежность. При этом для итоговой основной таблицы по всему населению страны будет учитываться только тот вариант, который был указан первым.
Одним из нововведений переписи станет то, что у населения поинтересуются не только владением русским и другими языками, но и использованием их в повседневной жизни. По мнению экспертов, данные позволят изучить распространенность языков в России, оценить эффективность образовательных программ, степень потребности в национальных школах, а также помогут определить приоритетные направления поддержки культурных инициатив.
В переписных листах будущей переписи, в частности, будут такие этнолингвистические вопросы к постоянным жителям страны: национальная принадлежность; родной язык; владение и пользование русским языком и владение и пользование иными языками. Полученные данные позволят получить информацию о численности этносов, населяющих Россию, их размещении на территории страны, выяснить условиях их проживания, а также собрать многие другие демографические, лингвистические и экономические данные. Эксперты считают, что эти данные будут иметь особое значение для науки, так как в России 15% браков межнациональные, а в Башкирии каждый третий брак межнациональный.
По данным специалистов Башстата, которые проанализировали данные ЗАГСов за последние 95 лет, в 1925 году доля межэтнических браков составляла всего 4%, к 1970 году она выросла до 29%. Согласно переписи населения за 2010 год, их было 27 процентов.
Эксперты ВПН особо подчеркивают, что электронные переписные листы каждый житель страны сможет заполнить самостоятельно, без участия переписчика, и самостоятельно определить свою национальность.