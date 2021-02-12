Эксперты рассказали, как будут определять национальность во время переписи населения

В переписных листах будущей переписи, в частности, будут такие этнолингвистические вопросы к постоянным жителям страны: национальная принадлежность; родной язык; владение и пользование русским языком и владение и пользование иными языками. Полученные данные позволят получить информацию о численности этносов, населяющих Россию, их размещении на территории страны, выяснить условиях их проживания, а также собрать многие другие демографические, лингвистические и экономические данные. Эксперты считают, что эти данные будут иметь особое значение для науки, так как в России 15% браков межнациональные, а в Башкирии каждый третий брак межнациональный.