В Башкирии 6-летний мальчик чуть не остался без пальцев

Накануне, 11 февраля, в Кумерату пострадал 6-летний мальчик. Рука ребёнка застряла в кресле с пластиковым подстаканником. Малышу потребовалась помощь спасателей.

Родители с 6-летним сыном пришли на городской семинар, где стулья были оборудованы пластиковыми подстаканниками. Любопытный ребёнок засунул в него руку, и два его пальца застряли.