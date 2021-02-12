В Башкирии 6-летний мальчик чуть не остался без пальцев

Накануне, 11 февраля, в Кумерату пострадал 6-летний мальчик. Рука ребёнка застряла в кресле с пластиковым подстаканником. Малышу потребовалась помощь спасателей.
Родители с 6-летним сыном пришли на городской семинар, где стулья были оборудованы пластиковыми подстаканниками. Любопытный ребёнок засунул в него руку, и два его пальца застряли.
На помощь к малышу подоспели сотрудники Аварийно-спасательной службы. Чтобы вытащить пальчики, потребовались кусачки. К счастью, медицинская помощь испуганному ребёнку не понадобилась.