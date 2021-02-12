В Башкирии в страшном пожаре погибли двое детей

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, возгорание произошло в жилом доме по улице Ленина. Тушить огонь отправились добровольная пожарная команда Зилаирского сельсовета, сотрудники МЧС России и другие экстренные службы.

В огне погибли двое детей 6 и 5 лет. Ещё один 9-летний мальчик был госпитализирован в больницу Салавата. Предварительно, у него диагностировано отравление угарным газом. Также в больницу доставлена 30-летняя мама пострадавших детей.