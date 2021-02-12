Эксперты рассказали, что в Башкирии подорожало больше всего за неделю

Эксперты Башстата провели еженедельный мониторинг цен на продукты питания в республике. Больше всего в цене выросли свежие овощи.

Так, стоимость огурцов выросла на 7,2%. Теперь приобрести килограмм овощей можно в среднем за 174 рубля. Также подорожали помидоры (5%) – 162 рубля за кг, и морковь (3,4%) – 29 рублей за кг.

Среди продуктов, которые выросли в цене от 0,1% до 2,4%, оказались: картофель, макароны, куры, сухие молочные смеси для детского питания, белокочанная капуста, черный чай, маргарин, репчатый лук, молоко, фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания, мука, яблоки, вермишель, сосиски, сардельки, хлеб из пшеничной муки, говядина, жирный творог, сахар, сыры и подсолнечное масло.