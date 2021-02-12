В Уфе жители многоэтажки замерзают в своих квартирах

За отопление платят, а по квартире приходится ходить в валенках. С такой проблемой в редакцию телеканала БСТ обратились жители многоквартирного дома в Затоне. С холодом им приходится бороться, надевая несколько свитеров. Особенно страдают жители первых этажей.
Иначе и заболеть недолго, а спать пенсионерке Любови Лазаревой приходится под двумя одеялами. Женщина живет на первом этаже, полы в ее квартире, по сути, ледяные. А ведь только в декабре за отопление пенсионерка заплатила 4 700 рублей. Согреть получается только кухню при помощи газовой плиты. Проблема даже сходить в туалет.
Проблемы с теплом квартирах у многих жильцов дома №4 по улице Лётчиков. Говорят, что жаловались в разные инстанции, в том числе и МЧС. Однако холод продолжает царствовать в доме
Вместе с жильцами мы спустились в подвал дома. И оказалось, что тепло уходит неспроста. Большинство продухов открыты, а теплоизоляция труб, по всей видимости, не проводилась давно. Лишь в нескольких местах свисают остатки рабочего материала. А вот дальше по трубам обнаружилась протечка горячей воды. Судя по всему, ручеек бежит не первый день.
В управляющей компании обещали разобраться, почему к зиме дом был подготовлен именно таким образом.
А вот к МУП «УИС», которое поставляет тепло в дом, у жильцов отдельный вопрос. По их мнению, общедомовой прибор учета работает с нарушениями. И отсюда необоснованный рост потребления тепла, а следовательно и суммы за отопление.
Таким образом, у жителей возникает вопрос: за какое тепло они отдают деньги? Если в своих квартирах им приходится спасаться от холода.