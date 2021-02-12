БашРТС выяснит причины коммунальной аварии в Уфе

БашРТС проведет свое расследование коммунальной аварии, которая произошла в понедельник ночью. 8 февраля от кипятка с потолка пострадали жители дома на проспекте Октября.

 По словам сотрудников администрации, повреждение трубы на крыше многоэтажки произошло после ремонта теплотрассы около торгового комплекса «Июнь». В результате коммунальной аварии отключили отопление у пяти тысяч жителей столицы. Сотрудники БашРТС ликвидировали повреждение и в тот же вечер восстановили подачу тепла.

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Поскольку ООО «БашРТС» как ресурсоснабжающая организация поставляет тепло до границы балансовой принадлежности, до элеваторного узла, то запуск внутридомовой системы теплоснабжения производится силами управляющей компании. Контроль состояния инженерных систем и качество предоставляемых услуг внутри дома, в том числе отопления и горячей воды, – задача обслуживающей организации (п. 5 ст. 15 ФЗ-190 «О теплоснабжении»).

Татьяна Валиева, пресс-секретарь ООО «БашРТС»

Прокуратура Советского района проводит проверку по факту затопления дома на проспекте Октября. По результатам расследования будет принято решение о привлечении к  ответственности лиц причастных к ЧП.

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