БашРТС выяснит причины коммунальной аварии в Уфе

БашРТС проведет свое расследование коммунальной аварии, которая произошла в понедельник ночью. 8 февраля от кипятка с потолка пострадали жители дома на проспекте Октября.

По словам сотрудников администрации, повреждение трубы на крыше многоэтажки произошло после ремонта теплотрассы около торгового комплекса «Июнь». В результате коммунальной аварии отключили отопление у пяти тысяч жителей столицы. Сотрудники БашРТС ликвидировали повреждение и в тот же вечер восстановили подачу тепла.

Поскольку ООО «БашРТС» как ресурсоснабжающая организация поставляет тепло до границы балансовой принадлежности, до элеваторного узла, то запуск внутридомовой системы теплоснабжения производится силами управляющей компании. Контроль состояния инженерных систем и качество предоставляемых услуг внутри дома, в том числе отопления и горячей воды, – задача обслуживающей организации (п. 5 ст. 15 ФЗ-190 «О теплоснабжении»). Татьяна Валиева, пресс-секретарь ООО «БашРТС»