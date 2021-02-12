БашРТС выяснит причины коммунальной аварии в Уфе

БашРТС проведет свое расследование коммунальной аварии, которая произошла в понедельник ночью. 8 февраля от кипятка с потолка пострадали жители дома на проспекте Октября.
По словам сотрудников администрации, повреждение трубы на крыше многоэтажки произошло после ремонта теплотрассы около торгового комплекса «Июнь». В результате коммунальной аварии отключили отопление у пяти тысяч жителей столицы. Сотрудники БашРТС ликвидировали повреждение и в тот же вечер восстановили подачу тепла.
Прокуратура Советского района проводит проверку по факту затопления дома на проспекте Октября. По результатам расследования будет принято решение о привлечении к ответственности лиц причастных к ЧП.