В Башкирии в ближайшие пять лет построят более 530 медучреждений

Так, в этом году будут достроены поликлиники в Бирске и в селе Чекмагуш. В 2022 завершат строительство хирургических корпусов в Учалинской городской больнице и уфимском кардиоцентре, а также поликлиниках при РКБ имени Куватова и в Затоне.