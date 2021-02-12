В Башкирии в ближайшие пять лет построят более 530 медучреждений

В Башкирии за пять лет построят более 530 новых медучреждений. Еще в 70 – проведут капитальный ремонт. Об этом заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров. По его словам, на модернизацию в общей сложности уйдет более 18,5 млрд рублей.
Так, в этом году будут достроены поликлиники в Бирске и в селе Чекмагуш. В 2022 завершат строительство хирургических корпусов в Учалинской городской больнице и уфимском кардиоцентре, а также поликлиниках при РКБ имени Куватова и в Затоне.
Параллельно уже в ближайшее время начнется возведение Республиканского центра детской онкологии и гематологии, а также детской поликлиники в Баймаке. Как отметил руководитель республики, важно создать комфортные условия как для работы врачей, так и для лечения пациентов.