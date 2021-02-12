В Стерлитамаке родители детей-инвалидов создали центр реабилитации

В Стерлитамаке родители детей-инвалидов объединились и создали свой реабилитационный центр. Программу занятий там разрабатывают для каждого ребенка индивидуально. В центре проводят бесплатные курсы лечебной физкультуры, есть психолог.

К особым детям особое отношение. В этом центре принимают ребят с любыми отклонениями в развитии, будь то синдром Дауна, аутизм, ДЦП, проблемы со слухом или зрением. Атмосфера в центре непринужденная, почти домашняя.

Когда в семье появляется особенный ребёнок, многие родители теряются, чувствуют себя одинокими. Такая же ситуация произошла и с Анастасией. Но девушка взяла всё в свои руки.

Сегодня в центре занимаются около десяти детей с ограниченными возможностями здоровья. Через игровые терапии и творчество ребят учат контролировать собственные движения и речь, взаимодействовать с окружающими. Всё ради того, чтобы, став старше, ребёнок мог обслуживать себя самостоятельно.

С малышами работают логопед, психолог и инструктор по физической культуре. Специалисты стимулируют двигательные и речевые процессы воспитанников. Для каждого ребенка разработана персональная программа с учетом его диагноза.

Общественная организация родителей особенных детей существует на благотворительные сборы и гранты. Центру часто требуется различная помощь или игрушки. Вся информация есть в соцсетях.