В Башкирии в мясном паштете обнаружили следы африканской чумы

В Башкирии более 500 кг мясного паштета было изолировано из-за выявления в нём вируса африканской чумы. Партия поставщика продукции из Белгородской области «Гран-Мэр» изымают из магазинов республики для уничтожения.

В частности, зараженные паштеты выявили в «Пятерочке» и «Магните». Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Торговым точкам запретили пускать в продажу «Паштет печёночный» и «Паштет печёночный классический» до получения результатов лабораторных исследований.

Напомним, Башкирия находится в кольце регионов, где обнаружен вирус африканской чумы свиней. В случае необходимости диких кабанов в радиусе 10 км от свиноводческих ферм будут отстреливать.