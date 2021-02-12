В Уфе в массовой аварии пострадали два человека

Сегодня, 12 февраля, в столице Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили Mitsubishi Pajero и Mitsubishi Outlander. От удара "Паджеро" откинуло в стоящий микроавтобус Peugeot Boxer. Об этом сообщили в ГИБДД по Уфе.

Авария произошла напротив жилого дома №14 по улице Лесотехникума. Виновником ДТП оказался водитель автомобиля Mitsubishi Pajero. Выяснилось, что при осуществлении разворота он не уступил дорогу движущейся машине.

В результате ДТП пострадали две пассажирки микроавтобуса. Их доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.