В Благовещенске построили детскую площадку благодаря ППМИ

Чем занимается ребёнок во дворе, Лариса Алексеева порой только догадывалась. Прежняя детская площадка рядом с домом была старше некоторых молодых родителей.

Была небольшая такая, самая примитивная площадка, с небольшим количеством старых качелей, которые уже давно пришли в негодность, и ремонту они не подлежали уже.

Лариса Алексеева

Детская площадка сейчас соответствует нормам. Главные эксперты после уроков уже оценили качество.

Фото №1 - В Благовещенске построили детскую площадку благодаря ППМИ

Детскую площадку построили благодаря программе поддержки местных инициатив. Общая стоимость проекта, включая само оборудование, монтаж и будущую установку ограждений – 1,5 миллиона рублей. 10% от цены вложили местные жители. Это одно из условий для участия в ППМИ.

Диалог жителей и администрации начался в социальной сети. Горожане обратились с просьбой благоустроить территорию рядом с домом.

Весной местные жители собираются разбить на этом месте клумбы. Продолжить благоустройство планирует и администрация города. Также с помощью проекта поддержки местных инициатив рядом с детской площадкой может появиться спортивная.

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