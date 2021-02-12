В Благовещенске построили детскую площадку благодаря ППМИ

Чем занимается ребёнок во дворе, Лариса Алексеева порой только догадывалась. Прежняя детская площадка рядом с домом была старше некоторых молодых родителей.

Была небольшая такая, самая примитивная площадка, с небольшим количеством старых качелей, которые уже давно пришли в негодность, и ремонту они не подлежали уже. Лариса Алексеева

Детская площадка сейчас соответствует нормам. Главные эксперты после уроков уже оценили качество.

Детскую площадку построили благодаря программе поддержки местных инициатив. Общая стоимость проекта, включая само оборудование, монтаж и будущую установку ограждений – 1,5 миллиона рублей. 10% от цены вложили местные жители. Это одно из условий для участия в ППМИ.

Диалог жителей и администрации начался в социальной сети. Горожане обратились с просьбой благоустроить территорию рядом с домом.