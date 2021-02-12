В Башкирии в пожаре погибли двое детей: подробности трагедии

Следственный комитет возбудил уголовное по факту гибели в пожаре двоих детей. Трагедия произошла сегодня в селе Зирган Мелеузовского района. Во время возгорания внутри дома находились трое детей с матерью и бабушкой.

Двоих мальчиков – 5 и 6 лет – спасти не удалось. Старшего из детей, которому 9, доставили в больницу с отравлением угарным газом, мать несовершеннолетних также надышалась дымом. Уголовное дело расследуют по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Фото №1 - В Башкирии в пожаре погибли двое детей: подробности трагедии

Сосед, Володя кричит: «Звоните, звоните в пожарную!» Галя выбежала босиком прямо по снегу. Соседи прибежали, пытались зайти туда – невозможно. Мальчиков пытались реанимировать, один, вроде, сначала живой был, но не получилось.

Нина Бурамбаева, очевидец
Фото №2 - В Башкирии в пожаре погибли двое детей: подробности трагедии

Со слов женщины, она попыталась сама потушить горение, но сделать это не удалось. Помещение быстро заполнилось дымом, тогда она взяла за руку детей, сказала им идти друг за дружкой и за ней. Когда вышли из дома, оказалось, что с ней рядом находится только один ребенок.

Алик Шарафутдинов, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Семья была социально-благополучная, на учете не состояла. Мама не работала, присматривала за детьми. Отец трудится на стекольном заводе в Салавате. Сейчас специалисты, в том числе криминалисты, устанавливают причины произошедшей трагедии.

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