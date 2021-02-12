В Башкирии в пожаре погибли двое детей: подробности трагедии

Следственный комитет возбудил уголовное по факту гибели в пожаре двоих детей. Трагедия произошла сегодня в селе Зирган Мелеузовского района. Во время возгорания внутри дома находились трое детей с матерью и бабушкой.
Двоих мальчиков – 5 и 6 лет – спасти не удалось. Старшего из детей, которому 9, доставили в больницу с отравлением угарным газом, мать несовершеннолетних также надышалась дымом. Уголовное дело расследуют по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Семья была социально-благополучная, на учете не состояла. Мама не работала, присматривала за детьми. Отец трудится на стекольном заводе в Салавате. Сейчас специалисты, в том числе криминалисты, устанавливают причины произошедшей трагедии.