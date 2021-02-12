Известно, какой срок запросили виновнику массового ДТП на Сочинской в Уфе

13 лет и 3 месяца заключения сегодня запросил гособвинитель для виновника громкого ДТП на улице Сочинской в Уфе. В понедельник суд предоставит Эдуарду Гайнанову последнее слово и огласит приговор.
В августе прошлого года обвиняемый сел пьяным за руль, будучи лишенным водительских прав по этой же причине. На своей «Тойота Ленд Крузер» рецидивист на большой скорости врезался в отечественный автомобиль, задев еще несколько машин.
В страшной аварии погибли 3 человека. Тем не менее защита обвиняемого не согласна с запросом прокурора и просит суд о снисхождении.