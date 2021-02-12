В Башкирии приостановили вырубку на Инзерских зубчатках

Вырубку на Инзерских зубчатках приостановили, а сама тропа к достопримечательности получит особый туристический статус. Об этом сегодня заявили в Госсобрании Башкортостана.

Депутаты республиканского парламента провели выездное совещание по лесозаготовке после сообщений в соцсетях о том, что одно из самых ярких природных объектов региона якобы хотят уничтожить. Арендаторы участка, где проходит лесозаготовка, пошли навстречу властям, чтобы прекратить вырубку.

Участки леса, прилегающие к Инзерским зубчаткам, были переданы под рубку 5 лет назад, их площадь составляет почти 13 гектаров. Несмотря на то, что эта зона пользуется спросом у туристов, охранного статуса у нее нет. Власти предложили организовать на этом месте туристический кластер. Уже весной там обещают посадить новые деревья.