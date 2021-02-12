В Башкирии горожане объявили войну новой многоэтажке

Люди против строительства нового дома. В Туймазах начали подготовку площадки для возведения многоэтажки. Вот только местные несколько лет назад посадили там деревья, аллею назвали в честь молодых учителей. Люди надеялись, что территорию продолжат благоустраивать, организуют зону для отдыха. Они предлагают свой план благоустройства площадки.
Площадка огорожена, техника работает, но вместо сквера территорию готовят к жилой застройке. Здесь может появиться новый многоквартирный дом, предположительно, высотой в 9 этажей. Жители против, в 2019-м году подготовили план благоустройства. Сами жители назвали площадку между домами сквером Молодых учителей. Несколько лет назад посадили ели.
Территорию уже пытались застраивать. На этом месте могло появиться трёхэтажное развлекательное заведение.
На кадастровой карте территория отмечена как для строительства многоквартирного дома. Правда вот, на проекте планировки 2005 года здесь есть ещё и площадка для отдыха с детьми. И 32-й дом по улице Комарова расположен совсем иначе.
По словам жильцов, виноват карст. Застройщик уверяет: провели новую экспертизу. А вот почему в том самом 32-м доме, расположение которого поменяли, появляются трещины, ответить администрация на месте не смогла.
По швам трещит и терпение местных жителей. Люди собираются отстаивать свою позицию.