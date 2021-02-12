В Башкирии горожане объявили войну новой многоэтажке

Люди против строительства нового дома. В Туймазах начали подготовку площадки для возведения многоэтажки. Вот только местные несколько лет назад посадили там деревья, аллею назвали в честь молодых учителей. Люди надеялись, что территорию продолжат благоустраивать, организуют зону для отдыха. Они предлагают свой план благоустройства площадки.

Площадка огорожена, техника работает, но вместо сквера территорию готовят к жилой застройке. Здесь может появиться новый многоквартирный дом, предположительно, высотой в 9 этажей. Жители против, в 2019-м году подготовили план благоустройства. Сами жители назвали площадку между домами сквером Молодых учителей. Несколько лет назад посадили ели.

Территорию уже пытались застраивать. На этом месте могло появиться трёхэтажное развлекательное заведение.

Сказали, что будет кафе быстрого питания, мы воспротивились, собрали подписи, сделали сход. Приезжало ТВ, глава района, председатель совета депутатов, который сейчас находится под следствием. Ануза Воинова

Мы отвоевали, а со временем это все будто забылось, и они снова там начали строить. Ришат Мухаметов

На кадастровой карте территория отмечена как для строительства многоквартирного дома. Правда вот, на проекте планировки 2005 года здесь есть ещё и площадка для отдыха с детьми. И 32-й дом по улице Комарова расположен совсем иначе.

Конфигурация дома поменялась, пришлось вносить правки в проект. – Почему построили не такой, как изначально? – На это ответить не смогу. Марсель Сафин, заместитель главы администрации Туймазинского района по промышленности, строительству, транспорту и связи

По словам жильцов, виноват карст. Застройщик уверяет: провели новую экспертизу. А вот почему в том самом 32-м доме, расположение которого поменяли, появляются трещины, ответить администрация на месте не смогла.

Смотрели, маячки ставили, замазывали. Все движется, каждый год трещины, потому что грунт здесь неустойчивый. Елена Богатова