В Башкирии может вырасти зарплата учителей

Зарплату школьных учителей пересмотрят. Базовая ставка должна составлять не менее 70% в общей сумме оплаты, а гарантированный доход не может составлять около 10 тысяч рублей. Об этом заявила сенатор от Башкортостана и председатель Комитета Совета Федерации Лилия Гумерова.
Сенатор посетила полилингвальную школу в уфимском микрорайоне «Яркий» и обсудила с преподавателями уровень дохода. На федеральном уровне подготовлено два постановления для создания понятной и прозрачной системы оплаты труда преподавателей в школах.
Также на законодательном уровне рассматривается решение закрепить особый статус полилингвальных школ, что поможет увеличить их финансирование. Напомним, в республике по распоряжению Главы Башкортостана Радия Хабирова к 2024 году создадут сеть таких современных образовательных учреждений в 10 городах и 5 районных центрах, в 11 школах будут предусмотрены интернаты для иногородних учащихся.