В Башкирии может вырасти зарплата учителей

К сожалению, сегодня для того, чтобы получить достойную заработную плату, педагог должен трудиться на 2-2,5 ставки. И сегодня, встречаясь с учителями, мы увидели, что это и 35 часов, и 30 часов, но это, безусловно, вредит качеству. Если же он работает на ставку, то это сумма 10-12 тысяч, мы узнали, молодые специалисты получают 16.

Лилия Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре