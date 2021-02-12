В Башкирии может вырасти зарплата учителей

Зарплату школьных учителей пересмотрят. Базовая ставка должна составлять не менее 70% в общей сумме оплаты, а гарантированный доход не может составлять около 10 тысяч рублей. Об этом заявила сенатор от Башкортостана и председатель Комитета Совета Федерации Лилия Гумерова.

Сенатор посетила полилингвальную школу в уфимском микрорайоне «Яркий» и обсудила с преподавателями уровень дохода. На федеральном уровне подготовлено два постановления для создания понятной и прозрачной системы оплаты труда преподавателей в школах.

К сожалению, сегодня для того, чтобы получить достойную заработную плату, педагог должен трудиться на 2-2,5 ставки. И сегодня, встречаясь с учителями, мы увидели, что это и 35 часов, и 30 часов, но это, безусловно, вредит качеству. Если же он работает на ставку, то это сумма 10-12 тысяч, мы узнали, молодые специалисты получают 16.

Лилия Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
Фото №1 - В Башкирии может вырасти зарплата учителей

Также на законодательном уровне рассматривается решение закрепить особый статус полилингвальных школ, что поможет увеличить их финансирование. Напомним, в республике по распоряжению Главы Башкортостана Радия Хабирова к 2024 году создадут сеть таких современных образовательных учреждений в 10 городах и 5 районных центрах, в 11 школах будут предусмотрены интернаты для иногородних учащихся.

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