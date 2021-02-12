На портале Госуслуг готовятся масштабные обновления

Приложение Госуслуг обновляется. До конца марта на новой платформе появится 20 новых услуг, а до конца года – более 100. Пользователям будут предложены новые формы сервисов.
Например, появится голосовой помощник, который будет работать с использованием технологий искусственного интеллекта. К лету изменится личный кабинет пользователя и основная страница портала. Новая версия будет отвечать всем современным требованиям кибербезопасности. При этом ключи доступа в приложение останутся для пользователей неизменными.
Если все-таки у пользователя возникнут трудности в использовании обновленного приложения, он может обратиться в Многофункциональный центр, где ему окажут помощь.