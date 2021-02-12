На портале Госуслуг готовятся масштабные обновления

Приложение Госуслуг обновляется. До конца марта на новой платформе появится 20 новых услуг, а до конца года – более 100. Пользователям будут предложены новые формы сервисов.

Например, появится голосовой помощник, который будет работать с использованием технологий искусственного интеллекта. К лету изменится личный кабинет пользователя и основная страница портала. Новая версия будет отвечать всем современным требованиям кибербезопасности. При этом ключи доступа в приложение останутся для пользователей неизменными.

Фото №1 - На портале Госуслуг готовятся масштабные обновления

Организовано пилотирование проекта, Республика Башкортостан участвует. И в этом году мы планируем на федеральный портал Госуслуг реализовать от 25 до 50 новых услуг.

Динар Шарафутдинов, заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан

Если все-таки у пользователя возникнут трудности в использовании обновленного приложения, он может обратиться в Многофункциональный центр, где ему окажут помощь.

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