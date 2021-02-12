На портале Госуслуг готовятся масштабные обновления

Например, появится голосовой помощник, который будет работать с использованием технологий искусственного интеллекта. К лету изменится личный кабинет пользователя и основная страница портала. Новая версия будет отвечать всем современным требованиям кибербезопасности. При этом ключи доступа в приложение останутся для пользователей неизменными.