В Башкирии в зеркальную дату поженились 209 пар

Сегодня, в зеркальную дату – 12.02.2021 – в Башкортостане законными супругами стали 209 влюбленных пар. Об этом сообщили в Госкомитете по делам юстиции. К этому дню в отделах ЗАГС смягчили требования из-за пандемии коронавируса.

Теперь количество гостей, которое допустимо на свадебной церемонии, может составлять до 10 человек. Все должны соблюдать требования Роспотребнадзора – быть в медицинской маске и соблюдать социальную дистанцию. Молодожены рассказали съемочной группе телеканала БСТ, что их привлекла красивая дата. К тому же они проверили свои чувства на прочность.

Впечатления прекрасные, естественно. Сегодняшняя дата нами выбрана неслучайно. Сегодня полностью зеркальная дата 12.02.2021. Ну и плюс близится День всех влюбленных, я считаю, что это очень символично, в такой день зарегистрировать брак. Самое лучшее, что может произойти с нами, будем всегда помнить. Алина и Тимур Минибаевы

Красивая дата, зеркальная, китайский Новый год, прям звезды сошлись на этой дате. Уже 10 лет прошло, наконец, созрели. Три раза пробовали жениться, у нас не получалось, там разные были обстоятельства, но вот четвертый случай оказался счастливым. Гульназ и Ринат Сулеймановы

Предыдущая красивая дата была в прошлом месяце – 21 января 2021 года. Тогда официально зарегистрировали брак 102 пары. Астрологи отмечают, что в этот день хорошо загадывать желания, делать карту желаний, так как соединяются две планеты – Венера и Юпитер. Сотрудники ЗАГСов отмечают, что рост регистраций ежегодно приходится на дни с необычным сочетанием цифр.