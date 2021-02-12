В Башкирии в зеркальную дату поженились 209 пар

Сегодня, в зеркальную дату – 12.02.2021 – в Башкортостане законными супругами стали 209 влюбленных пар. Об этом сообщили в Госкомитете по делам юстиции. К этому дню в отделах ЗАГС смягчили требования из-за пандемии коронавируса.
Теперь количество гостей, которое допустимо на свадебной церемонии, может составлять до 10 человек. Все должны соблюдать требования Роспотребнадзора – быть в медицинской маске и соблюдать социальную дистанцию. Молодожены рассказали съемочной группе телеканала БСТ, что их привлекла красивая дата. К тому же они проверили свои чувства на прочность.
Предыдущая красивая дата была в прошлом месяце – 21 января 2021 года. Тогда официально зарегистрировали брак 102 пары. Астрологи отмечают, что в этот день хорошо загадывать желания, делать карту желаний, так как соединяются две планеты – Венера и Юпитер. Сотрудники ЗАГСов отмечают, что рост регистраций ежегодно приходится на дни с необычным сочетанием цифр.