ВК «Урал» готовится к встрече с нижегородским АСК

Волейбольный клуб «Урал» в субботу проведет домашний матч чемпионата России. Уфимцы на своей площадке примут АСК из Нижнего Новгорода. В турнирной таблице башкирская команда сейчас на седьмом месте. После серии побед «Урал» потерпел поражение от «Динамо» из Ленинградской области.
К встрече против АСК «Урал» готовится не в лучшем расположении духа. Январь для уфимцев получился почти идеальным: 4 победы в пяти матчах. Февраль начался с разочарования. «Урал» потерпел поражение от соперника, который занимает третью с конца строчку в таблице.
В ближайшем туре уфимцы примут АСК. Нынешнего наставника «Урала» многое связывает с Нижним Новгородом. Игорь Шулепов работал в этом городе семь лет. До «Урала» он на протяжении четырех сезонов возглавлял АСК.
Команда из Нижнего Новгорода сейчас набрала хороший ход. АСК удалось одержать семь побед подряд. В таблице соперники теперь соседствуют. Побеждать «Уралу» теперь придется без лучшего бомбардира. Клуб принял неожиданное решение расстаться с поляком Мачеем Музаем. Официальная формулировка – «по обоюдному согласию сторон». Единственным легионером остался канадец Джон Перрин.
Игра против АСК пройдет в спорткомплексе «Динамо» в субботу. Начало в 18 часов.