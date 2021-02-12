ВК «Урал» готовится к встрече с нижегородским АСК

Волейбольный клуб «Урал» в субботу проведет домашний матч чемпионата России. Уфимцы на своей площадке примут АСК из Нижнего Новгорода. В турнирной таблице башкирская команда сейчас на седьмом месте. После серии побед «Урал» потерпел поражение от «Динамо» из Ленинградской области.

К встрече против АСК «Урал» готовится не в лучшем расположении духа. Январь для уфимцев получился почти идеальным: 4 победы в пяти матчах. Февраль начался с разочарования. «Урал» потерпел поражение от соперника, который занимает третью с конца строчку в таблице.

Проиграли, да. Обидное поражение. Ничего страшного, готовимся дальше. Осталось несколько игр. Нужно постараться занять место как можно выше для дальнейшей борьбы в плей-офф. Роман Брагин, игрок ВК «Урал»

В ближайшем туре уфимцы примут АСК. Нынешнего наставника «Урала» многое связывает с Нижним Новгородом. Игорь Шулепов работал в этом городе семь лет. До «Урала» он на протяжении четырех сезонов возглавлял АСК.

Я не думаю, что это все принципиально. В моей истории есть очень много хорошего, связанного с Нижним Новгородом. Это работа. Сегодня ты здесь, завтра там. Игорь Шулепов, главный тренер ВК «Урал»

Команда из Нижнего Новгорода сейчас набрала хороший ход. АСК удалось одержать семь побед подряд. В таблице соперники теперь соседствуют. Побеждать «Уралу» теперь придется без лучшего бомбардира. Клуб принял неожиданное решение расстаться с поляком Мачеем Музаем. Официальная формулировка – «по обоюдному согласию сторон». Единственным легионером остался канадец Джон Перрин.

Для нас это очень важный матч. И, естественно, нам нужна победа. Обе команды занимают примерно одинаковые места, поэтому для обоих клубов предстоящая встреча будет значимой. Я в предвкушении, с нетерпением жду матча с АСК. Джон Гордон Перрин, игрок ВК «Урал»