В Башкирии стартовал инклюзивный детский спортфестиваль «Молодость нации»

В Салавате стартовал республиканский инклюзивный спортивный детский фестиваль «Молодость нации». Проект реализуется одноименным фондом Римы Баталовой. В спортивном празднике принимают участие 100 учеников республиканских коррекционных школ-интернатов, а также волонтеры и профессиональные тренеры.
Главная цель фестиваля – это вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в занятия спортом. Юных участников фестиваля ожидает насыщенная программа: «Веселые старты», показательные выступления, посещение культурных достопримечательностей Салавата. Также был организован мастер-класс от футбольного клуба «Уфа».