В Уфе девушка пришла к знакомой выпить и вынесла ценные вещи

В Уфе девушка пришла к своей знакомой в квартиру. Вместе они посидели, выпили. А после ухода гостью, девушка обнаружила пропажу нескольких ценных вещей.

Фото №1 - В Уфе девушка пришла к знакомой выпить и вынесла ценные вещи

В пресс-службе МВД по Уфе сообщили, что девушка обратилась в полицию спустя несколько дней после визита гостьи. Она обнаружила, что из квартиры пропали золотое кольцо с драгоценным камнем, а также фитнес-браслет и телефонная гарнитура. В сумме потерпевшей был нанесен ущерб на сумму 37 тысяч рублей.

Подозреваемая была установлена и задержана правоохранительными органами. Выяснилось, что похитила ценные вещи именно та самая гостья.

Похищенное кольцо девушка сдала в ломбард, а фитнес-браслет и телефонную гарнитуру полицейские изъяли. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Пресс-служба МВД по Уфе
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