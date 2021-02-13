В Уфе девушка пришла к знакомой выпить и вынесла ценные вещи

В Уфе девушка пришла к своей знакомой в квартиру. Вместе они посидели, выпили. А после ухода гостью, девушка обнаружила пропажу нескольких ценных вещей.

В пресс-службе МВД по Уфе сообщили, что девушка обратилась в полицию спустя несколько дней после визита гостьи. Она обнаружила, что из квартиры пропали золотое кольцо с драгоценным камнем, а также фитнес-браслет и телефонная гарнитура. В сумме потерпевшей был нанесен ущерб на сумму 37 тысяч рублей.